Malatya'da freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

