        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yeniden yeşerecek

        Malatya Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde kentte hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan ve zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:00
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların anısına Beydağı Tabiat Parkı'na dikilen 1246 çam ağacı zirai dondan zarar gördü.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çam ağaçlarının yerine yenilerinin dikecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

