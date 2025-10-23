Malatya'da zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yeniden yeşerecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çam ağaçlarının yerine yenilerinin dikecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların anısına Beydağı Tabiat Parkı'na dikilen 1246 çam ağacı zirai dondan zarar gördü.

