        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Malatya'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:33 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:33
        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Malatya'da PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.​​​​​​​

        Malatya’da PTT Kargo Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi’nde hizmet almak üzere gelen 185. müşteri Basri Ergün, oldu.

        PTT Malatya Başmüdürü Serdar Sarıtepe, Ergün'e günün anlamını temsilen posta pulları takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

