İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Malatya'da konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'nin Cumhur İttifakı'nın büyük sinerjisiyle bambaşka bir sayfa açtığını belirterek, "Artık biz 'insansız hava araçları alalım, programı uygulayalım' tarzı değil tamamen kendi üretimiyle dünyada en iddialı ülkelerden bir tanesi haline geldik." dedi.

Turan, Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Küresel Kodları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kimseye muhtaç olmayan bir ülke olduğunu söyledi.

Artık güçlü bir Türkiye'nin var olduğunu aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Türkiye'miz hamdolsun Cumhur İttifakı'nın büyük sinerjisiyle, büyük bir iddiasıyla bambaşka bir sayfa açtı. Artık biz 'insansız hava araçları alalım, programı uygulayalım' tarzı değil, tamamen kendi üretimiyle dünyada en iddialı ülkelerden bir tanesi haline geldik. Hürkuş, ATAK, Gökbey helikopterinde bir destan yazma imkanımız oldu. Son seyir füzesinde, Atmaca'da, hava savunmasında, Çelik Kubbe ve Hisar'da ve daha ötesi ROKETSAN'ın sürekli kendini yenileyen roket ihtiyaçlarıyla bambaşka bir süreç yaşıyoruz. Belki bu süreci dün yaşasaydık Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ambargonun hiçbir anlamı kalmayacaktı. Başkalarına silah al sat yapmanın hiçbir karşılığı kalmayacaktı."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösteren Turan, şunları söyledi: "Ben grup başkanvekilliği yaptım yıllarca. Biz de tartıştık, polemik yaptık. Polemikçilik başka bir şey terbiyesizlik başka bir şey. O dil kabul edilebilir mi? Israrla 'yargılanacaksınız' diyorlar. Bu başka bir şey. 'Yargılanacaksınız' iddiası teoremi, FETÖ'nün en maruf adamlarından Fuat Avni'nin ortaya koyduğu bir ifadedir. FETÖ'cülerin iddiasıdır. Aynı şekilde ne demek ya, bu ülkenin yarısına 'namuslularla namussuzların' kavgası diyorsunuz. Bu söylenecek bir ifade midir? Bunlar ayıp şeyler. Peki, 'namussuzluk kasetle genel başkan değiştirmek değil mi' derlerse ne diyeceksiniz? 'Namussuzluk Avrupa'da kendi ülkenin Cumhurbaşkanı'nı yuhalatmak değil mi?' derlerse ne diyeceksiniz? 'Namussuzluk, tüm belediyelerinizi cumhurbaşkanlığı kampanyasının rüşvet merkezi yapmaktır' derlerse ne diyeceksiniz? Böyle saçmalık olabilir mi? Tüm siyasi arkadaşları daha saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum." - "Bizden önce siz barış deyin"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Turan, şöyle devam etti: "Kürt'ümüzün de Arap'ımızın da Türk'ümüzün de her kesimin rahat yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Biz bu ülkede Sayın Bahçeli'nin büyük risk almasıyla çok iddialı bir söylemle sürece başladık. Esası, bu ülkede kan akmasın oldu. Bundan daha ulvi bir yaklaşım olabilir mi? Yıllarca bu ülkede kan aktı. Bu iddialı yapıyı ortaya koyduğumuzda büyük bir heyecanla süreci takibe başladık. Komisyon kuruldu, kararlar alındı. Risk alarak görüşmeler yapıldı vs... Meclis'te slogan atmak, Diyarbakır'da hepimizi mahcup eden görüntüleri yaratmak, yaşatmak, şehide 'ceset' demek, bunlar tamamen tahrik kokan, bu yolu sabote etmek için yapılan adımlar gibi geliyor bize. Yapmayın. Bu ülkenin evlatlarına tekrar kötü bir sayfa açmayın. Altını çiziyorum, bu memlekette terörden kurtulan bir parti olamaz mı? Yapmayın bunu. Bizden önce siz barış deyin. Siz kurtulun terör vesayetinden. O yüzden herkesi sorumluluk kullanmaya davet ediyorum."