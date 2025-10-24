Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi
Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 fidan dikildi.
Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 fidan dikildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu anlattı.
Yavuz, "102 yılda muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda her alanda dünyayla rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmış bulunuyor. Bu seviye hepimizi memnun ve mutlu ediyor. " dedi.
Kurtuluş Savaşı'nın eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:
"1071'i, 1453'ü ve 1923'ü hazmedemeyen müstevliler ve onların işbirlikçilerine rağmen kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu adıyla ortaya koyduğumuz, aynı zamanda bu yüzyılda diriliş ve kıyamı ifade eden her alanda lider Türkiye. Bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya evirilmeye çalışan ve bu mücadeleyi her satıhta ortaya koyan aziz milletimiz layık olduğu seviyeye mutlaka ulaşacaktır."
Konuşmaların ardından Yavuz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya Orman İşletme Müdür Osman Kayalar ile Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Mihriban İncibaş ve öğrencilerle 102 fidanı toprakla buluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.