Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi

        Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 fidan dikildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu anlattı.

        Yavuz, "102 yılda muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda her alanda dünyayla rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmış bulunuyor. Bu seviye hepimizi memnun ve mutlu ediyor. " dedi.

        Kurtuluş Savaşı'nın eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

        "1071'i, 1453'ü ve 1923'ü hazmedemeyen müstevliler ve onların işbirlikçilerine rağmen kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu adıyla ortaya koyduğumuz, aynı zamanda bu yüzyılda diriliş ve kıyamı ifade eden her alanda lider Türkiye. Bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya evirilmeye çalışan ve bu mücadeleyi her satıhta ortaya koyan aziz milletimiz layık olduğu seviyeye mutlaka ulaşacaktır."

        Konuşmaların ardından Yavuz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya Orman İşletme Müdür Osman Kayalar ile Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Mihriban İncibaş ve öğrencilerle 102 fidanı toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
        Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye masada yoksa masa da yok
        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye masada yoksa masa da yok
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Malatya'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Malatya'da konuştu:
        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Malatya'da sosyal market açacak
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Malatya'da sosyal market açacak
        Malatya'da zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yeniden...
        Malatya'da zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yeniden...