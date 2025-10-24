Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 fidan dikildi

Malatya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 fidan dikildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu anlattı.

Yavuz, "102 yılda muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda her alanda dünyayla rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmış bulunuyor. Bu seviye hepimizi memnun ve mutlu ediyor. " dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"1071'i, 1453'ü ve 1923'ü hazmedemeyen müstevliler ve onların işbirlikçilerine rağmen kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu adıyla ortaya koyduğumuz, aynı zamanda bu yüzyılda diriliş ve kıyamı ifade eden her alanda lider Türkiye. Bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya evirilmeye çalışan ve bu mücadeleyi her satıhta ortaya koyan aziz milletimiz layık olduğu seviyeye mutlaka ulaşacaktır."