İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da deprem konutları ile rezerv alanlarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğünde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, TOKİ ve Emlak Konut tarafından belirlenen bağımsız bölümlerde imar ve inşa faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Yavuz, 365 mahalle ve 1085 lokasyonda konut inşaatının sürdürüldüğünü kaydederek, "Şehrimizin imar ve inşası noktasında, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum, İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın destekleriyle ilimizdeki afet iyileştirme çalışmaları hızla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Karaloğlu, İkizce TOKİ Konutları'nda incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu, İkizce konutlarında ikamet eden Çakırağa ailesini ziyaret ederek, aileye sıcak yuvalarında mutlu ve huzurlu yaşamaları temennisinde bulundu.