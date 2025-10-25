Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da deprem konutları ile rezerv alanlarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 23:31 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:31
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğünde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, TOKİ ve Emlak Konut tarafından belirlenen bağımsız bölümlerde imar ve inşa faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

        Yavuz, 365 mahalle ve 1085 lokasyonda konut inşaatının sürdürüldüğünü kaydederek, "Şehrimizin imar ve inşası noktasında, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum, İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın destekleriyle ilimizdeki afet iyileştirme çalışmaları hızla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

        Toplantının ardından Karaloğlu, İkizce TOKİ Konutları'nda incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Karaloğlu, İkizce konutlarında ikamet eden Çakırağa ailesini ziyaret ederek, aileye sıcak yuvalarında mutlu ve huzurlu yaşamaları temennisinde bulundu.

        Malatya çarşı merkezi rezerv alanlarındaki inşa faaliyetlerini de yerinde inceleyen Karaloğlu, yetkililerden çalışmaların ilerleyişine dair detaylı bilgi aldı.

        Doğanşehir Polat Mahallesi afet konutlarını ziyaret eden Karaloğlu, inşa çalışmalarını inceledi ve projelerin ilerleme sürecini değerlendirdi.

        Karaloğlu, Doğanşehir'de merkez rezerv alandaki Doğu ve Yeni Mahallelerinde yapımı devam eden 907 deprem konutu, 400 ticarethane, 5 fırın ve 18 ofisin bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı.

        İncelemelerde Karaloğlu'na Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

