Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Doğanşehir Şehit Esra Köse Devlet Hastanesi'nin karşısına park edilen 27 ANG 968 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etmeye başladı.

        Bu sırada otomobilin çevresindekiler, sürücüsünün olmadığını fark ettikleri aracı durdurmaya çalıştı.

        Durdurulamayan otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hareket eden otomobilin iş yerine girmesi ve çevredekilerin araçtaki çocuğu çıkarması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Malatya'da Gazze'deki çocuklar için "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarış...
        Malatya'da Gazze'deki çocuklar için "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarış...
        Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan 299 iş yerinin kurası y...
        Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan 299 iş yerinin kurası y...
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Doğanşehir'de sonbahar renkleri hakim oldu
        Doğanşehir'de sonbahar renkleri hakim oldu