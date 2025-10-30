Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşındaki Emine Genç, okuma yazma öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:29 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:29
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşındaki Emine Genç, okuma yazma öğrendi.

        Emine Genç, ikamet ettiği mahalledeki Sürgü İlkokulu'na giderek, okuma yazma öğrenmek istediğini belirtti.

        Okulun Müdür Yardımcısı Zeynep Atamer ise bu talebi olumlu karşılayarak, 88 yaşındaki Genç'e okuma yazma öğretti.

        Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, beraberinde şube müdürleri ile Genç'i evinde ziyaret ederek, başarı belgesi takdim etti.

        Çoban, azmi ve gayretinden dolayı Genç'in çevresinin takdirini kazandığını ve güzel bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

        Genç ise ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

