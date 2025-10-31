Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı açıldı

        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, törenle açıldı.

        Giriş: 31.10.2025 - 17:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:37
        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı açıldı
        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, törenle açıldı.

        Orduzu Fuar Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Mini bir şiir dinletisinin ardından kürsüye gelen Malatya Valisi Seddar Yavuz, 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın hayırlar getirmesini ve başarılı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

        Vali Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan Malatya'nın da tüm Türkiye gibi büyük bir meydan okumayla sınandığını ancak büyük milletlerin göstermiş olduğu refleksi göstererek, hep beraber dayanışarak ve yardımlaşarak bugünlere geldiğini söyledi.

        Böylesine büyük acıların yaşandığı şehirlerde sadece binaların imar edilmesinin yeterli olmayacağını kaydeden Yavuz, "Dolayısıyla hayatı normalleştirmek, belki eskisi gibi değil ama yeni bir normali bulmak hepimizin görevlerinden bir tanesi. Bu nedenle 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı için tema olarak belirlenen 'Bir kitap bir umut' da bunlardan bir tanesi. " diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 6 Şubat depremleriyle zor bir süreç yaşayan Malatya'yı adım adım ayağa kaldırdıklarını, şehrin her yerinin adeta şantiyeye dönüştüğünü söyledi.

        Başkan Er, şöyle konuştu:

        "Şehir yalnızca binalarıyla değil kültürüyle de yeniden kurulur, bu yüzden biz imarın yanında ihyayı da unutmadık. Kültürü, fiziksel kalkınmanın yanında fikri kalkınmayı da önemsiyoruz. Çünkü şehri inşa etmek aynı zamanda bir nesli inşa etmektir. Fuarımızda bu yılki temamız 'Bir kitap bir umut.' Bugün Malatya hem fiziken hem de ruhen yeniden doğuyor. Bu fuar da o dirilişin en anlamlı sembollerinden biridir. 320 yayınevi, 340 yazar, 75 söyleşi ve 120 okul buluşmasıyla Malatya bir kez daha kültürün ve umudun merkezi haline geliyor. Fuar merkezimizdeki konferans salonlarında üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kent konseyimizin ve okullarımızın katkılarıyla 10 gün boyunca zengin bir fikir ve kültür ortamı oluşturacağız. Malatyalı çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin bu ortama dahil olmalarını ve bu kültürel havayı teneffüs etmelerini arzu ediyoruz."

        Er, Filistin'de yaşanan zulmün insanlığın vicdanında silinmeyecek bir yara olduğunu vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimizin gururlu direnişine dikkat çekmek amacıyla fuar girişinde bir sergi alanı oluşturduk. Buradaki antika ve sanat eserlerini Gazze yararına satışa sunacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra 9 Kasım'a kadar açık kalacak olan fuarı gezdi.

        Açılışa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

