        Doğanşehir'de yol ve köprü inşaatları sürüyor

        Doğanşehir'de yol ve köprü inşaatları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:10 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:10
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki mahallelerde yol ve köprü inşa çalışmaları sürüyor.

        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok bölgesinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

        Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Bayram, "Doğanşehirimiz için durmadan çalışıyoruz. Yaşam kalitesini yükseltmek için sürekli sahadayız." ifadesini kullandı.

        İlçede Gövdeli, Gökalan, Polatlı ve Günedoğru mahallelerinde yol ve köprülerin yapımı sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

