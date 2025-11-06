Doğanşehir'de yol ve köprü inşaatları sürüyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki mahallelerde yol ve köprü inşa çalışmaları sürüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok bölgesinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Bayram, "Doğanşehirimiz için durmadan çalışıyoruz. Yaşam kalitesini yükseltmek için sürekli sahadayız." ifadesini kullandı.

İlçede Gövdeli, Gökalan, Polatlı ve Günedoğru mahallelerinde yol ve köprülerin yapımı sürüyor.