        Malatya Haberleri

        Malatya'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

        Malatya'da, inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:13
        Malatya'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        Malatya’da, inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde Ali Karadağ, inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

