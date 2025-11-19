Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yargılanan sanıklardan 3'ü 12 yıl 6 ay, 4'ü ise 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yargılanan sanıklardan 3'ü 12 yıl 6 ay, 4'ü ise 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski Yakınca belediye başkanları F.Ö. ve V.K. ile teknisyen İ.G, fenni mesul H.İ.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık eski Yakınca Belediye Başkanı V.K, göreve geldiğinde binanın kaba inşaatının bittiğini, iç kısımlarda dekorasyonun yapıldığını, teknik elemanların kontrolünden sonra imza attığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

        Sanık eski Yakınca Belediye Başkanı F.Ö. de binanın yapımının başlangıç aşamasında imzasının bulunduğunu ancak görev süresinin sona erdiği için projenin sonrasında yapılan değişikliklerden bilgisi olmadığını öne sürdü.

        Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, müteahhitler E.E, M.E.G. ile fenni mesul H.İ.Ş.'ye 12 yıl 6 ay, Y.D, İ.G, V.K. ve F.Ö'ye ise 8 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Malatya'da Güner Apartmanı davasında karar: 7 sanığa hapis cezası
        Malatya'da Güner Apartmanı davasında karar: 7 sanığa hapis cezası
        Başkan Ulutaş özel öğrencileri ağırladı
        Başkan Ulutaş özel öğrencileri ağırladı
        Başkan Taşkın, tamamlanan projeleri teşkilatla inceledi
        Başkan Taşkın, tamamlanan projeleri teşkilatla inceledi
        Kaporta atölyesinde yangın
        Kaporta atölyesinde yangın
        Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Başkan Geçit, "Kadim Çırmıhtı, Köy Evleri ve restorasyon projeleriyle ayağa...
        Başkan Geçit, "Kadim Çırmıhtı, Köy Evleri ve restorasyon projeleriyle ayağa...