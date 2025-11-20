Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
P.Ö. idaresindeki 44 ABC 106 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araç sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
