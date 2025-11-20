Malatya'da "Okullar arası Hentbol Gençler İl Şampiyonası" sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Okul Sporları Şube Müdürü Orhan Altay sporculara madalyalarını verdi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Battalgazi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Malatya Spor Lisesi erkek ve kadın takımı birinci oldu.

