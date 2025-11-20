Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da "Okullar Arası Hentbol Genç Erkek ve Genç Kızlar İl Şampiyonası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:24
        Malatya'da "Okullar arası Hentbol Gençler İl Şampiyonası" sona erdi
        Malatya'da "Okullar Arası Hentbol Genç Erkek ve Genç Kızlar İl Şampiyonası" sona erdi.

        Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Battalgazi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Malatya Spor Lisesi erkek ve kadın takımı birinci oldu.

        Birinci olan takımlar, grup müsabakalarında Malatya'yı temsil etmeye hak kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Okul Sporları Şube Müdürü Orhan Altay sporculara madalyalarını verdi.

