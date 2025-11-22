Türkiye'nin göz bebeği yerli ve milli silah sistemleri Malatya'da görücüye çıktı

Türkiye'nin göz bebeği yerli ve milli silah sistemleri, Malatya'da ziyaretçilerle buluştu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Malatya Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor" temalı tanıtım etkinliği, 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası'nda düzenlendi.

Program kapsamında ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), ASFAT Anonim Şirketi ve Baykar tarafından üretilen yerli ve milli sistemler, kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, programdaki konuşmasında, yerli ve milli sistemlerin her vatandaşın göğsünü kabarttığını söyledi.

Vatandaşların yerli ve milli sistemleri gördüğünü ve gururla baktığını anlatan Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"1071'de başlayan Anadolu'daki diriliş ve kıyamımız bir Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve sonuç olarak üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti devletini bahşetmiştir. Her bir karış toprağı mübarek aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş, bu toprakları vatan yapmak elbette kolay olmamıştır. Bundan sonra da asla kolay olmayacaktır. Çünkü jeopolitik ve jeostratejik olarak dünyanın merkezinde yer alan ve herkesin her daim plan içinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine güvenmeye devam edin. Çünkü, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün geldiği aşamayı takdirle izliyorum ve inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıktığımız bu yüzyılda daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğiz."

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da Türk mühendislerin ürettiği yerli ve milli sistemlerin bazılarının Malatya'da görücüye çıktığını belirtti. Yerli ve milli sistemlerin, Türk ordusunu dünyanın sayılı silahlı gücü haline getirdiğini dile getiren Topaloğlu, şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık kapasitesini stratejik bağımsızlığını ve harekat etkinliğini daha da güçlendirecek yerli ve milli sistemlerimizi tanımak, bağımsızlığımızın kararlılığımızın ve geleceğe duyduğumuz güvenin yansımalarını görmek için buradayız. Bu sistemler, ordumuzun modern harp koşullarında karşılaşabileceği her türlü tehdite karşı daha güçlü daha çevik ve etkin olmasını sağlayacak önemli adımlardır. Günümüzde teknoloji, orduların muharebe etkinliğini etkileyen temel unsurların başında gelmektedir. Bu ülkenin geleceğe güvenle bakabilmesi ancak kendi teknolojisini üretmesiyle mümkündür." Konuşmaların ardından protokol üyeleri, firmalar tarafından kurulan stantları gezdi.

Daha sonra iki T-129 Atak Helikopteri, alanda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. - Vatandaşlardan yoğun ilgi Tulga-1 Kışlası'nda kurulan stantlarda, T-129 Atak Helikopteri, HAVELSAN tarafından üretilen orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN ve MKE tarafından üretilen keskin nişancı tüfekleri vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından faal olarak kullanılan yerli ve milli araçlar ile silahları da inceleyen ziyaretçiler, araçlardan bazılarını da deneyimleme fırsatı buldu. Ziyaretçilerden Kenan Durucu, sergi alanındaki araçları beğendiğini belirterek, "Çok güzel şeyler yapılmış. Gurur duydum." dedi. Alanı ziyarete gelen Cumali Turan Narinç ise kuzeniyle alanı gezmeye geldiğini ifade ederek, "Çok beğendim, çok güzel proje olmuş. Malatya halkının depremden sonraki sağlığı için çok önemli bir adım atılmış." diye konuştu. Sergi, yarın da ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.