Malatya Vali Yardımcısı Kural, Doğanşehir'de deprem konutlarını inceledi
Malatya Vali Yardımcısı Osman Kural, Doğanşehir'de yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.
Malatya Vali Yardımcısı Osman Kural, Doğanşehir'de yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.
Kural ve Kaymakam Ahmet Fatih Sungur ile beraberindeki heyet, Eskiköy, Polat, Fındık, Günedoğru, Sürgü ve Erkenek mahallelerini ziyaret etti.
Kural, ilçede yürütülen çalışmalar ve yapımı süren deprem konutları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.