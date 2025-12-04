Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, fizyoloji, kanser ve sinirbilim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü'ne layık görülmesinin gururunu yaşıyor.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, ekip arkadaşlarıyla 3 laboratuvarda bilimsel çalışmalarına devam ediyor.
Prof. Dr. Suat Tekin, AA muhabirine, İnönü Üniversitesinden, TÜBİTAK'tan ve farklı kurumlardan aldıkları proje destekleriyle tam donanımlı 3 laboratuvar kurduklarını, ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde makalesinin bulunduğunu anlattı.
Deneysel Hücre Kültürü Laboratuvarı'nda hücre deneyleri yaptıklarını belirten Tekin, "Kimyasal maddenin kanser hücresini öldürüp öldürmediğine bakıyoruz. Beyin Araştırmaları Laboratuvarı'nda beyinlerdeki nöronlardan sinir hücrelerinden salgılanan hormonlar üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Deneysel Ağrı Laboratuvarı'nda ise özellikle diyabete bağlı olarak gelişen ağrıda, sinir hasarlarında ya da kanser hastalarında kemoterapiye bağlı hissedilen ağrı özelinde modeller oluşturarak, testlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.
- "Bu ödülün bana nasıl bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim"
Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte çalıştıklarını, alınan ödüllerin çalışmalarda motivasyonunu yükselttiğini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:
"Telefonla aranıp törene davet edildiğimde üzerimde şaşkınlık, onur, gurur ve sevinç vardı. Bu duyguları beraber araştırma yaptığım arkadaşlarım adına, beni yetiştiren hocalarım adına ve kurumum adına hissettim. İsmim açıklandığında sahneye büyük bir heyecanla gittim, ellerimin terlediğini hissetmeye başladım. Aziz Sancar Ödülleri çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödülü aldığımda çok duygulandım. Bu ödülün bana nasıl bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ödül verdiğinde artık sizden daha büyük beklentiler olduğunu biliyorsunuz. Elimizden gelen her şeyi ben, hocalarım ve ekip arkadaşlarımızla yapmaya çalışacağız."
