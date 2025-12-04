Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, fizyoloji, kanser ve sinirbilim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü'ne layık görülmesinin gururunu yaşıyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, ekip arkadaşlarıyla 3 laboratuvarda bilimsel çalışmalarına devam ediyor.

Prof. Dr. Suat Tekin, AA muhabirine, İnönü Üniversitesinden, TÜBİTAK'tan ve farklı kurumlardan aldıkları proje destekleriyle tam donanımlı 3 laboratuvar kurduklarını, ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde makalesinin bulunduğunu anlattı.

Deneysel Hücre Kültürü Laboratuvarı'nda hücre deneyleri yaptıklarını belirten Tekin, "Kimyasal maddenin kanser hücresini öldürüp öldürmediğine bakıyoruz. Beyin Araştırmaları Laboratuvarı'nda beyinlerdeki nöronlardan sinir hücrelerinden salgılanan hormonlar üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Deneysel Ağrı Laboratuvarı'nda ise özellikle diyabete bağlı olarak gelişen ağrıda, sinir hasarlarında ya da kanser hastalarında kemoterapiye bağlı hissedilen ağrı özelinde modeller oluşturarak, testlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.