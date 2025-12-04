Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı

        Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, fizyoloji, kanser ve sinirbilim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü'ne layık görülmesinin gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, fizyoloji, kanser ve sinirbilim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü'ne layık görülmesinin gururunu yaşıyor.

        Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Tekin, ekip arkadaşlarıyla 3 laboratuvarda bilimsel çalışmalarına devam ediyor.

        Prof. Dr. Suat Tekin, AA muhabirine, İnönü Üniversitesinden, TÜBİTAK'tan ve farklı kurumlardan aldıkları proje destekleriyle tam donanımlı 3 laboratuvar kurduklarını, ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde makalesinin bulunduğunu anlattı.

        Deneysel Hücre Kültürü Laboratuvarı'nda hücre deneyleri yaptıklarını belirten Tekin, "Kimyasal maddenin kanser hücresini öldürüp öldürmediğine bakıyoruz. Beyin Araştırmaları Laboratuvarı'nda beyinlerdeki nöronlardan sinir hücrelerinden salgılanan hormonlar üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Deneysel Ağrı Laboratuvarı'nda ise özellikle diyabete bağlı olarak gelişen ağrıda, sinir hasarlarında ya da kanser hastalarında kemoterapiye bağlı hissedilen ağrı özelinde modeller oluşturarak, testlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

        - "Bu ödülün bana nasıl bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim"

        Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte çalıştıklarını, alınan ödüllerin çalışmalarda motivasyonunu yükselttiğini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

        "Telefonla aranıp törene davet edildiğimde üzerimde şaşkınlık, onur, gurur ve sevinç vardı. Bu duyguları beraber araştırma yaptığım arkadaşlarım adına, beni yetiştiren hocalarım adına ve kurumum adına hissettim. İsmim açıklandığında sahneye büyük bir heyecanla gittim, ellerimin terlediğini hissetmeye başladım. Aziz Sancar Ödülleri çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödülü aldığımda çok duygulandım. Bu ödülün bana nasıl bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ödül verdiğinde artık sizden daha büyük beklentiler olduğunu biliyorsunuz. Elimizden gelen her şeyi ben, hocalarım ve ekip arkadaşlarımızla yapmaya çalışacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Darende Belediyesi'nden özel program
        Darende Belediyesi'nden özel program
        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı
        Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı
        Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
        Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
        Maça çıkmayan Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi
        Maça çıkmayan Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi
        Malatya'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Malatya'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu