Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valisi Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valisi Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı.

        Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadele ve asayiş olaylarına ilişkin suçlarda önceki yıllara göre önemli oranda azalma meydana geldiğini söyledi.

        Malatya tarihinin en büyük organize suç örgütü operasyonunu gerçekleştirdiklerini ve buna ilişkin davanın duruşmasının da yine kentte görülmeye devam ettiğini kaydeden Yavuz, trafik kazalarının önlenmesine ilişkin de etkin tedbirler almaya ve denetimler gerçekleştirmeye devam ettiklerini, ölümlü kaza sayısının yüzde 15 oranında azaldığını belirtti.

        Yavuz, özellikle okul ve yurt denetimlerine ağırlık verdiklerini ve 7137 denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Vali Seddar Yavuz, şunları kaydetti:

        "İlimizin huzur ve güvenliğine ilişkin fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Her bir kardeşimiz huzurla sokaklarda gezecek, evinde huzurla uyuyacak. Bu, şehrin valisi olarak benim en önemli görevim. Dolasıyla emniyet ve asayişin etkin şekilde sağlanması, huzurlu bir Malatya inşa edilmesi, vali olarak temelde hukukun bana yüklediği, vicdani olarak da bir görev. Bu görevi yerine getirirken özellikle hukuka uyan, kendi hakkına razı, başkasının hakkını gasbetmeyen tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Toplumun huzurunu bozan her kim varsa da hukukun gereğini yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum."

        Açıklamaya, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı
        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı
        Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı
        Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı
        Darende Belediyesi'nden özel program
        Darende Belediyesi'nden özel program
        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı
        Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı
        Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
        Malatya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği