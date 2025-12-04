Malatya Valisi Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı.

Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadele ve asayiş olaylarına ilişkin suçlarda önceki yıllara göre önemli oranda azalma meydana geldiğini söyledi.

Malatya tarihinin en büyük organize suç örgütü operasyonunu gerçekleştirdiklerini ve buna ilişkin davanın duruşmasının da yine kentte görülmeye devam ettiğini kaydeden Yavuz, trafik kazalarının önlenmesine ilişkin de etkin tedbirler almaya ve denetimler gerçekleştirmeye devam ettiklerini, ölümlü kaza sayısının yüzde 15 oranında azaldığını belirtti.

Yavuz, özellikle okul ve yurt denetimlerine ağırlık verdiklerini ve 7137 denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Vali Seddar Yavuz, şunları kaydetti:

"İlimizin huzur ve güvenliğine ilişkin fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Her bir kardeşimiz huzurla sokaklarda gezecek, evinde huzurla uyuyacak. Bu, şehrin valisi olarak benim en önemli görevim. Dolasıyla emniyet ve asayişin etkin şekilde sağlanması, huzurlu bir Malatya inşa edilmesi, vali olarak temelde hukukun bana yüklediği, vicdani olarak da bir görev. Bu görevi yerine getirirken özellikle hukuka uyan, kendi hakkına razı, başkasının hakkını gasbetmeyen tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Toplumun huzurunu bozan her kim varsa da hukukun gereğini yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum."