        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatyalı ayakkabı ustası 40 yıllık mesleğini konteynerde sürdürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'daki işyeri yıkılan 51 yaşındaki Mehmet Akbaşlı, mesleğini konteynerde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:44
        Malatyalı ayakkabı ustası 40 yıllık mesleğini konteynerde sürdürüyor
        

        Akbaşlı, ilkokulu bitirdikten sonra annesinin tavsiyesiyle ayakkabı tamircisi komşusunun yanında çıraklığa başladı.

        Kalfalık dönemine kadar ustasının yanında çalışan Akbaşlı, 18 yaşında gelince kendi işletmesini açtı.

        Kent merkezinde işini sürdüren Akbaşlı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde işyeri yıkıldı. Konteynerde mesleğini sürdüren Akbaşlı, hem 40 yıllık mesleğini yaşatıyor hem de ekonomik gelir sağlıyor.

        Mehmet Akbaşlı, AA muhabirine, mesleğe başladığı yıllarda iş yoğunluğunun çok fazla olduğunu ve siparişleri yetiştirmek için sabahladıkları günleri özlemle andığını söyledi.

        Eskiye kıyasla mesleğe ilginin az olduğunu aktaran Akbaşlı, şöyle konuştu:

        "Eskiden işler çok olurdu. Özellikle yaz aylarında kösele ayakkabılar gelir, pençe yapmaktan başımızı kaldıramazdık. İşleri yetiştirmek için geceleri de çalışırdık, ertesi güne iş bırakmamak için çabalardık. Rahmetli annem sürekli, 'Oğlum bu dünya işi bitmez, yarın yine olur, bu işler devam eder' derdi. Biz o zaman inanmazdık ama hakikaten ertesi gün yine aynı yoğunluk olurdu. O zamanlar iş potansiyeli çok daha yüksekti."

        - "Tamirat eskiye göre çok azaldı"

        Eskiden insanların ayakkabıya değer verdiğini aktaran Akbaşlı, insanların şimdi "kullan at" mantığıyla baktığını ifade etti.

        Tamir işinin azaldığını dile getiren Akbaşlı, şunları kaydetti:

        "Eskiden bir ailenin bütün fertlerinin ayakkabıları toplanır, bir poşete konulur gelirdi. 5-10 çift neyse hepsi birden tamir görürdü. Şimdi o işler kalmadı, eski köklü tamiratlar bitti. Eskiden hem yokluk vardı hem de insanlar elindekini değerlendirirdi. Hemen 'yırtıldı, atayım yenisini alayım' diye bir anlayış yoktu. Şu an daha çok aksesuar, boya ve cila gibi işler yapıyoruz. Tamirat eskiye göre çok azaldı."

