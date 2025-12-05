Malatyalı ayakkabı ustası 40 yıllık mesleğini konteynerde sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'daki işyeri yıkılan 51 yaşındaki Mehmet Akbaşlı, mesleğini konteynerde sürdürüyor.

Akbaşlı, ilkokulu bitirdikten sonra annesinin tavsiyesiyle ayakkabı tamircisi komşusunun yanında çıraklığa başladı.

Kalfalık dönemine kadar ustasının yanında çalışan Akbaşlı, 18 yaşında gelince kendi işletmesini açtı.

Kent merkezinde işini sürdüren Akbaşlı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde işyeri yıkıldı. Konteynerde mesleğini sürdüren Akbaşlı, hem 40 yıllık mesleğini yaşatıyor hem de ekonomik gelir sağlıyor.

Mehmet Akbaşlı, AA muhabirine, mesleğe başladığı yıllarda iş yoğunluğunun çok fazla olduğunu ve siparişleri yetiştirmek için sabahladıkları günleri özlemle andığını söyledi.

Eskiye kıyasla mesleğe ilginin az olduğunu aktaran Akbaşlı, şöyle konuştu:

"Eskiden işler çok olurdu. Özellikle yaz aylarında kösele ayakkabılar gelir, pençe yapmaktan başımızı kaldıramazdık. İşleri yetiştirmek için geceleri de çalışırdık, ertesi güne iş bırakmamak için çabalardık. Rahmetli annem sürekli, 'Oğlum bu dünya işi bitmez, yarın yine olur, bu işler devam eder' derdi. Biz o zaman inanmazdık ama hakikaten ertesi gün yine aynı yoğunluk olurdu. O zamanlar iş potansiyeli çok daha yüksekti."