Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Babacan, Malatya'da konuştu:

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince, "Terörsüz Türkiye" konferansı düzenlendi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta yaptığı konuşmada terör sorununu çözeceklerini söyledi.

Babacan, "Bu sefer bu sorunu biz çözeceğiz. Hep beraber çözeceğiz. Bu, sadece Abdurrahman, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma'nın meselesi değil ya da sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meselesi değil. Bu mesele, Türkiye'nin tamamının, 86 milyonun meselesi." dedi.

Bu süreci yürütenlerin milletin temsilcileri olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"Ben, sizin oylarınızla geldim. Dolayısıyla sizin temsilciniz olarak bu süreci yürütüyorum. Vatandaş, millet aslında bu işin gerçek sahibi, bu iş bir devlet projesi. Devletin bütün organları, bütün birimleri, bu işe sahip şu an yani Cumhurbaşkanı'mız, siyasi ortağımız, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partimiz, devletin kurumları, Milli İstihbarat Teşkilatımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Emniyet İstihbarat ve dahi devletin hemen bütün organizasyonları, bütün kurumları tek bir amaç için Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda bu hedefe yürüyor. Dolayısıyla bu yüzden diyoruz ki bu, bir devlet projesi yani devletin tamamı bu projenin sahibi şu an. Devletin aklı, devletin yönelimi, devletin hedefleri, devletin gördüğü bazı noktalar burada var ama beraberinde şu da var: Bu devlet projesi, aslında devletin temsilcilerini oraya gönderen milletin projesi."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu Mecliste ihdas ettiklerini ve milletin projesi olarak bütünleşerek, güçlenerek ve pekişerek devam etmesini istediklerini belirten Babacan, "Dolayısıyla da milletin projesi olan bir projede, milletin temsilcilerinin yürüttüğü, icra ettiği bir projede millete rağmen ya da milletten sakladığımız, gizlediğimiz hiçbir süreç işletmeyiz biz. Ne varsa milletle birlikte yaparız, milletin rızası ile beraber yaparız, milletin kabulünü alarak yaparız ve en önemlisi, milletin hassasiyetlerini gözeterek yaparız." diye konuştu. - "Psikososyal rehabilitasyon programları yapacağız" Hukuki süreçlere de değinen Babacan, "O çocukları (kandırılarak teröre bulaştırılmış olanlar), bizim çocuklarımız ve almamız lazım o çocukları, alıp topluma kazandırmamız lazım. Islahın anlamı budur, büyük devlet olmak buradan geçer. Dolayısıyla biz diyoruz ki topluma kazandıralım, topluma kazandırmak için de alalım. Hukuki çerçevenin içinde şu da olsun, psikososyal rehabilitasyon programları yapacağız." ifadelerini kullandı.