Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Babacan, Malatya'da konuştu:

        Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince, "Terörsüz Türkiye" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 00:25 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Babacan, Malatya'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince, "Terörsüz Türkiye" konferansı düzenlendi.

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta yaptığı konuşmada terör sorununu çözeceklerini söyledi.

        Babacan, "Bu sefer bu sorunu biz çözeceğiz. Hep beraber çözeceğiz. Bu, sadece Abdurrahman, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma'nın meselesi değil ya da sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meselesi değil. Bu mesele, Türkiye'nin tamamının, 86 milyonun meselesi." dedi.

        Bu süreci yürütenlerin milletin temsilcileri olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

        "Ben, sizin oylarınızla geldim. Dolayısıyla sizin temsilciniz olarak bu süreci yürütüyorum. Vatandaş, millet aslında bu işin gerçek sahibi, bu iş bir devlet projesi. Devletin bütün organları, bütün birimleri, bu işe sahip şu an yani Cumhurbaşkanı'mız, siyasi ortağımız, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partimiz, devletin kurumları, Milli İstihbarat Teşkilatımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Emniyet İstihbarat ve dahi devletin hemen bütün organizasyonları, bütün kurumları tek bir amaç için Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda bu hedefe yürüyor. Dolayısıyla bu yüzden diyoruz ki bu, bir devlet projesi yani devletin tamamı bu projenin sahibi şu an. Devletin aklı, devletin yönelimi, devletin hedefleri, devletin gördüğü bazı noktalar burada var ama beraberinde şu da var: Bu devlet projesi, aslında devletin temsilcilerini oraya gönderen milletin projesi."

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu Mecliste ihdas ettiklerini ve milletin projesi olarak bütünleşerek, güçlenerek ve pekişerek devam etmesini istediklerini belirten Babacan, "Dolayısıyla da milletin projesi olan bir projede, milletin temsilcilerinin yürüttüğü, icra ettiği bir projede millete rağmen ya da milletten sakladığımız, gizlediğimiz hiçbir süreç işletmeyiz biz. Ne varsa milletle birlikte yaparız, milletin rızası ile beraber yaparız, milletin kabulünü alarak yaparız ve en önemlisi, milletin hassasiyetlerini gözeterek yaparız." diye konuştu.

        - "Psikososyal rehabilitasyon programları yapacağız"

        Hukuki süreçlere de değinen Babacan, "O çocukları (kandırılarak teröre bulaştırılmış olanlar), bizim çocuklarımız ve almamız lazım o çocukları, alıp topluma kazandırmamız lazım. Islahın anlamı budur, büyük devlet olmak buradan geçer. Dolayısıyla biz diyoruz ki topluma kazandıralım, topluma kazandırmak için de alalım. Hukuki çerçevenin içinde şu da olsun, psikososyal rehabilitasyon programları yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Abdurrahman Babacan, şöyle devam etti:

        "Devletin yetkili kurumları, Milli İstihbarat Teşkilatı, SDG ile de görüşüyor. Yaptıklarının nasıl sonuçlara mal olacağı anlatılıyor. İsrail tarafı ile, yine bu mesaj verildi İsrail'e, Amerika üzerinden. Türkiye, günün sonunda şuraya varmak istemiyor: 'Askeri müdahale yaptırtmayın bana, ben bu işi askeri müdahale olmadan, düzgün yollarla, diplomasiyle çözmek istiyorum. Bunun yolu da 10 Mart Mutabakatı'nı iki tarafın da uygulaması.' Şam yönetimi belli bir noktaya geldi, Şara yönetimi ama SDG hala görünürde 'Tamam' diyor, el altından başka işler peşinde. Biz de diyoruz, 'Başka işler peşinde olursan biz, askeri olarak müdahale ederiz buraya.'"

        Babacan, "Bizim bu süreçte iki tane kırmızı çizgimizin olduğunu en baştan bütün partilere söyledik. Birincisi, genel bir af söz konusu değil, olmayacak. İkincisi umut hakkı, Öcalan'a umut hakkı söz konusu değil, olmayacak." şeklinde konuştu.

        Konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, gaziler, şehit aileleri, muhtarlar ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
        Malatya'da beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim
        Malatya'da beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim
        Malatya'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı
        Malatya'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı
        "Mahmut Boynukara" taziye evi dualarla açıldı
        "Mahmut Boynukara" taziye evi dualarla açıldı
        Sadıkoğlu ve Torunoğlu'ndan iş birliği vurgusu
        Sadıkoğlu ve Torunoğlu'ndan iş birliği vurgusu
        Hasat sergisi sanat severlerle buluştu
        Hasat sergisi sanat severlerle buluştu