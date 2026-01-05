Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 22:30 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:38
        Malatya'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

        Aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 217 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

