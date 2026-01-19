Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı.

        M.G. idaresindeki 44 ACM 754 plakalı beton mikseri, Erkenek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan E.H.T'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.H.T, ambulansla Doğanşehir Şehir Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"

        Benzer Haberler

        Malatya'da amonyum nitrat yüklü tırda korkutan yangın
        Malatya'da amonyum nitrat yüklü tırda korkutan yangın
        Malatya'da beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı
        Malatya'da beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı
        MİMDER'den Bakan Kurum'a yerinde dönüşüm raporu
        MİMDER'den Bakan Kurum'a yerinde dönüşüm raporu
        Malatya'da 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
        Malatya'da 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
        AK Parti'de Malatya mesaisi Ölmeztoprak: "İl danışma meclisi toplantımızda...
        AK Parti'de Malatya mesaisi Ölmeztoprak: "İl danışma meclisi toplantımızda...
        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı