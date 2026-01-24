Malatya'da yolu kapalı kırsal mahalledeki hastaya ilaçlarını belediye ekipleri ulaştırdı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal mahallede yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaya ilaçlarını ulaştırdı.



Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yol açma çalışmaları sürerken kırsal mahallelerden gelen yardım çağrılarına da anında müdahale ediliyor.



Kırsal Yaygın Mahallesi'nde yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan Ergül Orak'ın, ilaçlarının bitmesi ve yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine belediyeden yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 21 kilometrelik yolu açarak hastanın ilaçlarını teslim etti.



Ergül Orak'ın eşi Hacı Orak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ederek, "Battalgazi Belediyesine teşekkür ederiz. Yolumuz kapalıydı, bugün geldiler yolumuzu açtılar. Hanımım Ergül Orak'ın ilaçları vardı, ilacını getirdiler. Bize yardımcı oldukları için Battalgazi Belediyesi ve personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

