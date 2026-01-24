Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        AK Parti Malatya İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı düzenledi

        AK Parti Malatya İl Başkanlığınca "İl Teşkilatı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı" tertiplendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Malatya İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Malatya İl Başkanlığınca "İl Teşkilatı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı" tertiplendi.

        Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Ali Bakan, milletvkilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle hep sahada oldukarını söyledi.

        Çalışmaları neticesinde partilerine 10 bin 80 yeni üye kazandırdıklarını, parti teşkilatı olarak üye sayılarını 141 bin 185'e çıkardıklarına işaret eden Bakan, "2025 yılında teşkilatlar olarak 4 bin 354 programı ifa ettik, bu programlarda 13 bin 64 teşkilat mensubu görev aldı. Bu çalışmalarda yaklaşık 300 bin vatandaşımızla birebir temas kurduk." diye konuştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentin büyük zarar gördüğünü hatırlatan Bakan, "TOKİ konutlarıyla kura çekimleriyle Malatya anka kuşu gibi yeniden küllerinden doğar hale geldi." dedi.

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de selamlama konuşması yaptı.

        Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, partililer ile basın mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İnönü Üniversitesi'nden üç kuşağı bir araya getiren bilim kafe etkinliği
        İnönü Üniversitesi'nden üç kuşağı bir araya getiren bilim kafe etkinliği
        Doğanşehir'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Doğanşehir'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Yeşilyurtspor sahasında Bingöl'ü ağırlıyor
        Yeşilyurtspor sahasında Bingöl'ü ağırlıyor
        İnönü Üniversitesi'nde çocuklar, özgün baskı resim atölyesi etkinliğinde hü...
        İnönü Üniversitesi'nde çocuklar, özgün baskı resim atölyesi etkinliğinde hü...
        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan hastane ziyareti
        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan hastane ziyareti
        Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
        Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı