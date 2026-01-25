Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi zehirlendi

        Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 00:31 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:31
        Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi zehirlendi
        Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

        Hastanelere başvuran 46 kişiye karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

