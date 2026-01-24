Malatya'da asırlık "Kış Yarısı" geleneği yaşatılıyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi'nde, geleneksel "Kış Yarısı Şenliği" düzenlendi.





Şenlik kapsamında kapı kapı dolaşarak mahalleliden erzak toplayan gençlerin getirdikleri buğday, un, bulgur gibi malzemelerle, mahallede kurulan kazanlarda "Kış Yarısı" aşı yapıldı.



Kostümler ve renkli kıyafetler giyen gençlerin halay çekip gösteriler yaptığı şenlikte, pişirilen "Kış Yarısı" aşı mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu.



Yöresel kıyafetlerle oyunlara katılan vatandaşlar, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor.



Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, AA muhabirine, köylerinde Türk geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.



Etkinlikleri her yıl ocak ayında düzenlediklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:



"Orta Asya'dan beri devam eden bir Türk geleneğimiz. Biz de bu geleneği dernek olarak sürdürüyoruz. Şunun farkındayız, kültür bir toplumu ayakta tutan en güçlü bağdır. Bizler de geçmişin kültürünü geleceğe taşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu zorlu hava koşullarında bile bu etkinliği yapmaktan geri adım atmıyoruz. Her yıl ocak ayının son haftasında bu etkinliği Kocaözü'nde gerçekleştiriyoruz."



Etkinlikleri imece usulü gerçekleştirdiklerini ifade eden Doğan, kent genelinden katılım olduğunu belirtti.



Doğan, şunları kaydetti:



"İmece usulü yapılıyor. Normalde daha eski zamanlarda kapı kapı gezilerek insanlar evlerindeki gıdalarını paylaşıyordu. Bunlarla ortak bir yerde toplanıp yemekler yapılıyordu. Bugün de derneğimiz bünyesinde bu işlemler gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın derneğimize gönderdiği bağışlar sayesinde bu etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlikte yöresel oyunlar oynanıyor, halaylar çekiliyor. Bu şekilde devam ediyoruz."

