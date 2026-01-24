Habertürk
        Malatya'da ambulans helikopter rahatsızlanan avcı için havalandı

        Malatya'da ambulans helikopter rahatsızlanan avcı için havalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde rahatsızlanan avcı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:14
        Malatya'da ambulans helikopter rahatsızlanan avcı için havalandı
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde rahatsızlanan avcı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt'a bağlı Sütlüce Mahallesi'nde ava giden ve hastalanan bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri ile bir ambulans helikopterin yönlendirildiğini belirtti.

        Hastaya ulaşıldığı bilgisini veren Yavuz, kişinin Sağlık Bakanlığına ait helikopterle sağlık kuruluşuna sevk edildiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

