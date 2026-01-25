Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Tecde Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada F.Ç. ve A.Ç. ağır, H.C. ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
