        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi zehirlendi

        Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 03:49 Güncelleme: 25.01.2026 - 03:49
        GÜNCELLEME - Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi zehirlendi
        Malatya'da bir nişan merasimine katılan 113 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

        Hastanelere başvuranlara karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

