Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Malatya'da anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:40 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Malatya'da anma programı gerçekleştirildi.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, bugün insanları acılara boğmaya hiç niyetinin olmadığını belirterek, "Sizi acılara boğmaya hiç niyetim yok. Çünkü yeteri kadar hepimiz yıprandık, üzüldük. Çünkü biz büyük bir milletiz ve büyük bir aileyiz." dedi.

        6 Şubat 2023'te yıkılan şehri yeniden dizayn ettiklerini kaydeden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Yeni bir şehir mimarisi ortaya koyduk. 30 metrelik yollarıyla, yatay dikey yeni yollarla ve tamamen kapalı otoparklarıyla geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Bugün itibarıyla 121 bine yakın bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Bunun yaklaşık 104 bini TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan, yaklaşık 18 bin civarında da yerinde dönüşüm projesiyle yapılan konutlarımız var. Artık sonuna geldik. Neyi konuşmamız lazım? Malatya markasını nasıl parlatacağız? Peki biz Malatya'yı nasıl tanıtacağız? Malatya'nın ekonomisini nasıl geliştireceğiz? Artık odaklanmamız gereken konular, yas tutmaktan ziyade geçmişten ders çıkartan ama yarına umutla bakan... O yüzden biz artık yarına umutla bakıyoruz. Biz diyoruz ki 'depremin izlerini sildik, Malatya'yı ayağa kaldırdık'. Yeni, modern ve afete dirençli bir Malatya inşa ettik, huzurla güvenle oturacağınız bir Malatya ortaya koyduk. Bu başarı hikayesi başta aziz milletimizin, siz Malatyalı kardeşlerimizin, elbette kutlu devletimizin, aziz milletimizin, emek veren, çalışan tüm kardeşlerimizin."

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesiyle rezerv alanlarda ve çevrede konutlar yaptıklarını ve hiçbir vatandaşı, hiçbir hak sahibini dışarıda bırakmadıklarını vurgulayarak, "Bugün çok güzel bir Malatya inşa edildi. İhya ediyoruz, inşa ediyoruz, imar ediyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da yerinde dönüşümlerle beraber 120 bin bağımsız birimin, hak sahibi sayısının çok üstünde bir rakama tekabül ettiğini dile getirerek, "Gerçekten muazzam bir iş, Malatya'nın büyümesi anlamına gelecek bir iş." ifadesini kullandı.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise artık yıkılmış, yanmış bir Malatya'dan söz etmediklerini, yeniden yapılanmış, küllerinden ayağa kalkmış, güzel ve daha dirençli bir şehir oluştuğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurum ve kuruluşlarda görev yapan müdürler, idareciler, çalışanlar ve gönüllülerden deprem döneminde ve yeniden yapılanma sürecinde katkı sunanlara teşekkür belgesi verildi.

        Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müzik öğretmenleri oratoryo sahneledi.

        Bu arada Kernek Karagözlüler Camisi'nde ise depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Başkan Er: "Malatya büyük başarıların şehri olacak"
        Başkan Er: "Malatya büyük başarıların şehri olacak"
        Malatya'da 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Malatya'da 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        MEAH, 6 Şubat depremlerinde binlerce hastaya umut oldu
        MEAH, 6 Şubat depremlerinde binlerce hastaya umut oldu
        Kale'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlen...
        Kale'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlen...
        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Malatya'da 7,6'lık depremin hastanedeki panik anları kamerada
        Malatya'da 7,6'lık depremin hastanedeki panik anları kamerada