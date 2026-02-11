Canlı
        Malatya Haberleri

        Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:32 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:32
        Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerinden hırsızlık yapılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, çalınan malzemeleri ele geçirdi, 3 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

