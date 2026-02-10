Malatya'da öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
Malatya'nın Kale ilçesinde öğrencilere yönelik "Genel Trafik Eğitimi ve Trafik Dedektifleri Eğitimi" verildi.
Kale İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme bürosunda görevli personeller tarafından, İzollu İlkokulunda "Genel Trafik Eğitimi ve Trafik Dedektifleri Eğitimi" kapsamında öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.
Trafik bilincini oluşturmak amacıyla yolun karşısına geçmek için yapılması gerekenler, trafik ışıkları, emniyet kemerinin önemi, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kurallarının önemi ve diğer genel trafik kurallarıyla ilgili uygulamalı eğitim verildi.
Eğitime katılan 150 öğrenciye" trafik dedektifi kimlik kartı" verildi.
