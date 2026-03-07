Canlı
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da tarihi caminin bir bölümü çöktü, 1 işçi yaralandı

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tarihi Çınarlı Camisi'nin bir kısmı çöktü, bir işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Yenihamam Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören Çınarlı Camisi'nin dış duvarı, onarım çalışmaları sırasında çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

