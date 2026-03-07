Beyaz eşya tamircisi "Aslı usta" 5 yıldır arızalara çözüm üretiyor

Canlı
        Haberleri

        OKAN COŞKUN - Malatya'da yaşayan 32 yaşındaki Aslı Badem Çala, 5 yıldır beyaz eşya tamirciliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:52
        OKAN COŞKUN - Malatya'da yaşayan 32 yaşındaki Aslı Badem Çala, 5 yıldır beyaz eşya tamirciliği yapıyor.

        Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Çala, arızalı küçük ev aletlerinin tamiratıyla ilgilenmeye başladı.

        Kendini geliştirmeye karar veren Çala, babasının yönlendirmesiyle Hacı Hasan Kavuk Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurdu.

        Burada aldığı eğitim sonrası mezun olan ve kendi işletmesini açan Çala, yaklaşık 5 yıldır kentteki arızalı beyaz eşyalara çözüm üretiyor.

        Beyaz eşya tamir ustası Aslı Badem Çala, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana eşya tamirine meraklı olduğunu, bu merakının kendisini işe yönelttiğini söyledi.

        Mesleği sayesinde hem aile ekonomisine katkı verdiğini hem de arızalı ürünleri tekrar eski haline getirdiğini belirten Çala, şöyle konuştu:

        "Bu, bilinç altımda hep vardı. 'Evlendikten sonra çalışacağım.' dedim. Girdim bir yere başladım, ustalarım elimden tuttular. Şu gün olmuş hala ustalarımın desteğiyle çalışıyorum. Bana bir anne, bir baba, bir kardeşten öteler. Onlar beni yetiştirdi. Kendi dükkanımı açmama rağmen hala da takıldığım işler illaki oluyor, bizim meslekte çok iyi bir sanatkar olmak diye bir şey yoktur.


        Teknoloji değiştikçe bizler de kendimizi sürekli yeniliyoruz. Başladık, 'Bismillah.' dedik. Allah yardım etti. İşimi severek yapıyorum. Para kazanmak benim için en son planda. Emeğimin karşılığını rakamlarda değil de işimi yaparken o heyecandan alıyorum. 'Dünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği seçer misin?' sorusu çok fazla oluyor. Evet, hiç düşünmeden yaparım."

        - "Çevremdeki dönüşler çok güzel"


        Babasının kendisine sürekli destek verdiğini anlatan Çala, ailesinin desteği sayesinde meslekte usta olduğunu ifade etti.

        Çalışmayı sevdiğini ve işini büyütmeyi hedeflediğini vurgulayan Çala, şöyle devam etti:

        "Çevremdeki dönüşler çok güzel. Örnek vereyim, bunu kim kullanıyor? Kadın kullanıyor. Ben evlere beyaz eşya arızalarına ya da ankastre arızalarına gittiğim zaman kapıyı bana hemcinslerim açıyorlar ve beni görünce şaşırıyorlar. İşi yaptıktan sonra teşekkür ediyorlar ve bir daha başka erkek teknisyene hiçbir şekilde yönelmiyorlar. Çünkü biz birbirimizle daha rahat sohbet, muhabbet, diyalog kurabiliyoruz, birbirimizin dilinden anlayabiliyoruz."

        - "Üreten bütün kadınlarla gurur duyuyorum"

        Mesleğindeki ilk önceliğinin para olmadığının altını çizen Çala, insanlara hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Bir şeyin hem kullanıcısı hem de ustası olmanın bambaşka bir his olduğuna dikkati çeken Çala, "Erkek ustalarımız, mutlaka çok iyi zanaatkarlarımız var ama evlere gidip gelme konusuna baktığımız zaman evet, biz kadınlar 10 adım aslında daha öndeyiz. 5 yıldır kendi atölyemdeyim. Yetkili servisim. Çırak yetiştiriyorum. Tabii insanların mesleğe bakış açıları da çok değişti. Dünya kadınların emeği ve sevgisiyle dönüyor. Kendi hikayesini yazan, kendi yaşam koşullarını üreten bütün kadınlarla gurur duyuyorum. Hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

