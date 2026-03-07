Canlı
Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 227 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satılarının yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda 2 bin 227 sentetik ecza maddesi, 102,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini dile getiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

