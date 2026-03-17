        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya Valisi Yavuz'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Yavuz, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü gurur, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

        Çanakkale'de yazılan destanın, inancın, fedakarlığın ve vatan uğruna canını ortaya koyan kahraman ecdadın eşsiz bir zaferi olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "İmkansızlıklar içinde, dönemin en güçlü donanmalarına karşı verilen bu mücadele, milletimizin sarsılmaz iradesini, birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermiştir. 'Çanakkale Geçilmez' sözü, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık konusundaki kararlılığının simgesi olmuştur. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        40 milyon dolar zararda
        Beton blokları aştı, kahretti!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Konutta reel düşüşe devam

        Benzer Haberler

        Karakaya Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk turna balığı ilgi gördü
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Malatya'da partisinin iftar programına k...
        Milletvekili Ölmeztoprak'tan Kadir Gecesi mesajı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Battalgazi Devlet Hastanesi otoparkı yenilendi
        Türkiye-Afrika iş birliği SATKOF ve USTKON ile güçleniyor
