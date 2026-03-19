Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, 3 adreste yaptıkları aramada, 27 bin 564 sentetik ecza hapı, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 93 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

