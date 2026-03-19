Doğanşehir Kaymakamı Sungur, görev başındaki polis ve jandarmayı ziyaret etti
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Ramazan Bayramı vesilesiyle görev başındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.
Giriş: 19.03.2026 - 16:55
Sungur, Sürgü, Erkenek ve Polat mahallelerinde görevli personelleri ziyaret ederek sohbet etti.
Polis ve jandarma personellerinin bayramını kutlayan Sungur, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sungur, fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür etti.
