Darende'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Darende Kaymakamlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen törende, katılımcılar bir araya gelerek bayramlaştı. Kaymakam Gülyer, törendeki konuşmasında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu yaşadıklarını söyledi. Programda katılımcılara çeşitli ikramda bulunuldu. Törene, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve belediye encümenleri katıldı.

