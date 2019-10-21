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Malatya'da CMK uygulamaları semineri

İHA

Malatya Baro Başkanlığı CMK uygulamaları semineri düzenledi.

Malatya'da CMK uygulamaları semineri

Malatya Baro Başkanlığı CMK uygulamaları semineri düzenledi.
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinin katkılarıyla Yargı Stratejisi Reform Belgesinin ilk değerlendirmesi ve CMK uygulamaları semineri gerçekleştirdiler. Seminere, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Onursal Dekanı Prof.Dr.Feridun Yenisey ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ayşe Nuhoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin açılış konuşması Malatya Baro Başkanı Enver Han tarafından yapıldı. Baro Başkanı Enver Han, "Seminere katılan Avukat meslektaşlarımıza ve Stajyer Avukat meslektaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantıya Malatya Barosuna kayıtlı Avukat ve Stajyer Avukatlar yoğun ilgi gösterdiler” dedi.

MALATYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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