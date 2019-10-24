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Engelsiz İnönü Projesi toplantısı yapıldı Engelsiz Kütüphane kurulacak

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Projesi toplantısı yapılarak, Engelsiz Kütüphane kurulması için yapılan çalışmalar anlatıldı.

Engelsiz İnönü Projesi toplantısı yapıldı Engelsiz Kütüphane kurulacak

Malatya İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Projesi toplantısı yapılarak, Engelsiz Kütüphane kurulması için yapılan çalışmalar anlatıldı.
İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Projesi Koordinatörlüğü tarafından Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda 20192020 eğitim öğretim yılının ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım, engelli öğrenci temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Nusret Akpolat, geçen yıldan itibaren Engelsiz İnönü Projesi Biriminde yeni bir alan açtıklarına dikkat çekip, “Hiçbir üniversitede olmayan güzel bir organizasyon şemasıyla yapılandırdık. Organizasyon şemasında engellilerin sorunlarını iletebilecekleri ve bu sorunları hızlı bir şekilde çözebilecek kişiler belirlendi. Bu kişiler web sayfamızda bulunmaktadır.’’ ifadelerini kullandı. Engelsiz İnönü Birimi’nin daha iyi ilerlemesi için çalışmalara devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Birimimizin oturması için üst yönetim olarak çok sıkı takipteyiz. Bu organlarımızın da işleyişine dikkat ediyoruz. Yılda iki defa birim sorumlularıyla ve o birimdeki öğrenci temsilcileriyle toplantı yapmayı, yönergemize zorunlu olarak koyduk. Bunu zorunlu tanımladık ki yılda iki defa tüm sıkıntılarımızı konuşalım ve çözümüne yardımcı olalım" şeklinde konuştu. 20192020 eğitim öğretim yılında hedeflerinin, eğitim ve öğretimdeki engelleri kaldırmak olduğunu dile getiren Akpolat, "Engelsiz Kütüphane diye bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu projenin desteği çıktığı zaman, görme engelliler için kütüphanede bir birim oluşturacağız ve bu birimde öğrencilerin kendi eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli tüm altyapıyı da orada kurgulayacağız" dedi. Engelsiz İnönü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım ise, her engelli öğrencinin belirli haklarının olduğuna parmak basıp, “Ulaşılabilirlik, eğitim veya sosyal haklar ve bu haklar konusunda zaman zaman toplantı yapıp bu öğrencilerin haklarını sorumlu olan hocaların anlatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Toplantı sonunda, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Niyazi Özer, geçen yıl kurulan Engelsiz İnönü adlı projenin detaylarını da anlatarak daha sonra faaliyetler ile ilgili sunum yaptı.

MALATYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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