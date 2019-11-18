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Yeşilyurt Belediyespor’dan Muğlaspor maçı değerlendirmesi Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı ...

İHA

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz deplasmanda 10 kaybettikleri Muğlaspor müsabakasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyunda her şey lehimize giderken bir anda bütün dengeler değişti. Yazık günahtır emek harcıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyespor’dan Muğlaspor maçı değerlendirmesi Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz: "Mücadelemizi terimizin son damlasına kadar vereceğiz"

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz deplasmanda 10 kaybettikleri Muğlaspor müsabakasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oyunda her şey lehimize giderken bir anda bütün dengeler değişti. Yazık günahtır emek harcıyoruz" dedi.
TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 12. haftasında Muğlaspor karşısında alınan 10'lık yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Karşılaşmayı değerlendiren turuncu yeşilli kulübün başkanı Tahsin Yılmaz, oynadıkları oyunun hakkını alamadıklarını söyledi. Yılmaz, son haftalarda oynadıkları müsabakalarda ya eksik kaldıklarını ya da rakip takım lehine penaltı verildiğine dikkati çekerek, “Muğlaspor karşısında deplasmanda oynadığımız müsabakayı iyi oynamamıza rağmen kaybetmek oldukça üzücü. Son haftalarda galip gelemesek de yenilgi yüzü de görmemiştik. Oldukça üzüntülüyüz. Ben yenilgiye rağmen takımımızı iyi oyunundan dolayı kutluyorum” dedi.
“Biz bunların tesadüf olduğunu düşünmek istiyoruz”
Yılmaz, son haftalarda oynadıkları maçlarda hakem faktörünün ön plana çıktığını da savunarak, şunları söyledi:
“Muğlaspor karşısında da müsabakayı 10 kişi tamamladık. İkinci sarı karttan verilen kırmızı karta baktığımızda biraz ağır olduğunu görüyoruz. Son oynadığımız müsabakalarda ya eksik kaldık ya da aleyhimize penaltı verildi. Biz bunların tesadüf olduğunu düşünmek istiyoruz. Ancak arka arkaya gelince de ister istemez farklı şeyler düşünüyoruz. Oyuncumuz 50. dakika kırmızı kartı gördü, rakip takım 53. dakikada golü buldu. Oyunda her şey lehimize giderken bir anda bütün dengeler değişti. Yazık günahtır emek harcıyoruz. Ancak şunu söyleyeyim, biz her şeye rağmen bu yola baş koyduk. Takım olarak mücadelemizi terimizin son damlasına kadar vereceğiz.”

MALATYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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