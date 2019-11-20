Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından taktiksel çift kale maç oynandı. Günü tek idmanla tamamlayan Malatya ekibinde ülkelerinin milli takımlarında bulunan kaleci Fabian Farnolle ile Teenage Hadebe de takımla çalışmaya dahil oldu.

Sakatlıkları düzelen Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran ise antrenman eksiklerini kapatmaları için özel bir program doğrultusunda çalıştılar. Sarıkırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

MALATYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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