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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Numan Kurtulmuş: Bizi Anadolu destanından, Selçukludan, Osmanlı'dan tanırsınız

DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz sizi tanırız, Afrika'dan tanırız, Asya´dan tanırız, Anadolu'ya gelip işgal etmeye kalktığınız günlerden tanırız ama siz de bizi Anadolu destanından tanırsınız, Selçukludan, Osmanlı'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden tanırsınız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz sizi tanırız, Afrika'dan tanırız, Asya´dan tanırız, Anadolu'ya gelip işgal etmeye kalktığınız günlerden tanırız ama siz de bizi Anadolu destanından tanırsınız, Selçukludan, Osmanlı'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden tanırsınız" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. Malatya milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İl Danışma Meclisi' toplantısında konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin son derece zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye her gün bir takım yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor. Bir taraftan Barış Pınarı Operasyonuyla birlikte hemen güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletini elimine ediyoruz, diğer taraftan Doğu Akdeniz´deki hidrokarbon ve petrol arama faaliyetleri dolayısıyla el aleme laf anlatmak, duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymak durumunda kalıyoruz, diğer taraftan her gün S-400´ler meselesi üzerinden Türkiye´ye karşı bir siyasi gündem oluşturmak isteyenlere karşı tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ya da F-35 meselesi ya da bir başka yerden bir başka ülkeden sözde Ermeni soykırım meselesiyle ilgili parlamentolarına taşıdıkları siyasi gündemlerle muhatap oluyoruz" diye konuştu.
"ANADOLU KITASINDA YAŞAMANIN BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ"
Kurtulmuş, Anadolu kıtasında yaşamanın bedelini ataların ve kendilerinin ödediğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bugün Allah´a çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın öncülüğünde Türkiye bütün bu meydan okumalara karşı dimdik ayakta duruyor, güçlü bir şekilde yoluna gidiyor ve Türkiye, uluslararası arenada her türlü tezini kabul ettiriyor. Kimseden çekinmeden, korkmadan, kimsenin boyunduruğu altına girmeyi asla kabul etmeden, kimsenin siyasi gündeminin bir parçası haline düşmeden, kimseye zulmetmeden bu coğrafyada yaşayan insanların hepsinin hakkını, hukukunu korumak için mücadele ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz bu süreçte Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mükemmel bir liderliğin ortaya konulması ve aynı zamanda her yerde aynı tezin ve sözün güçlü bir şekilde muhataplarımızla paylaşılmasıdır. Ruslarla konuşuyoruz, görüyorsunuz onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Amerikalılarla konuşuyoruz, onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Avrupalılarla konuşuyoruz, onlara da tezlerimizi anlatıyoruz. Özel toplantılarda Cumhurbaşkanımız masada ne konuşuyorsa, onu meydanlarda da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu´nda konuşuyor. Birisine başka, ötekine başka bir şey demiyoruz. Bizim derdimiz, hedefimiz bellidir. Emperyalistlerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bu coğrafyanın yeniden birliğini, dirliğini sağlamak için mücadele ediyoruz. Bir asıl evvel Osmanlı Cihan Devletini paramparça ederek, bölüp, parçalayanların bir asır sonra bu oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceğimizi söylüyor ve bunun için mücadele ediyoruz."
'BU SEFER GÖNÜLLERİNİ VE ZİHİNLERİNİ BÖLMEK OYUNUDUR'
Büyük oyunu gördüklerini belirten Numan Kurtulmuş, "Oyun sadece FETÖ, PYD/PKK meselesi değildir. Büyük oyun; bu coğrafyada bir asır evvel sınırlarını böldükleri halkların bu sefer gönüllerini ve zihinlerini bölmek oyunudur. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Arap'a, Arap'ı Acem'e, Sünni'yi Şii'ye, Şii'yi Sünni'ye düşman etme oyunudur. Oyun, bu coğrafyanın asırlardır emdikleri kanını, iliğini tamamıyla emerek, emperyalist güçlerini besleme oyunudur. Bu oyuna karşı çıkıyoruz. Bu oyunu bozuyoruz. Allah´ın izniyle, sizlerin gayretiyle bu oyunu bozmaya devam edeceğiz ve biz bu milletin oyununu oynayarak inşallah daha ileriye gideceğiz" dedi.
"BİZ SİZİ TANIRIZ, AFRİKA'DAN TANIRIZ, ASYA´DAN TANIRIZ"
Barış Pınarı Hareketi ile emperyalist güçlerin derslerini alıp gitmediklerini söyleyen Kurtulmuş, şöyle dedi:
"Su uyur düşman uyumaz. Bu coğrafyayı bölüp parçalamak isteyenler, şimdilik bunu uygulayamayacaklarını öğrendiler. Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin yekvücut duruşu karşısında başarılı olamayacaklarını gördüler. Tekrar temcit pilavı gibi bu projeyi önümüzde getirecekler. Şimdi işin beşinci aşamasındayız, bu da siyasi alan. Siyasi alanda da bu bölge halklarının kardeşliğini, birliğini, bütünlüğünü artıracağız. İşte AK Parti'nin AK kadrolarına düşen en büyük görevlerinden bir tanesi de burası. Biz sadece Türkiye'nin değil, Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın birliğinin, dirliğinin, kardeşliğinin adresiyiz. İşte görüyorsunuz, DEAŞ diyorlar, PYD diyorlar, dedikleri aslında ne biliyor musunuz? Hem bölge halklarını birbirine düşman etmek, hem de 35 varil petrol peşinde koşmak. Biz sizi tanırız, Afrika'dan tanırız, Asya´dan tanırız, Anadolu gelip işgal etmeye kalktığınız günlerden tanırız ama sizde bizi Anadolu destanından tanırsınız, Selçukludan, Osmanlıdan, Türkiye Cumhuriyetinden tanırsınız."
FETÖ´YÜ SİZ DE GÖRECEKSİN, İSMİNİN DAHİ UNUTULDUĞU GÜNLER GELECEK
Türkiye üzerinde emelleri olanların bundan sonra da durmayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Geçmiş dönemde bir takım terör örgütlerini kullandılar. Vakti zamanı geldiğinde çöp tenekesine atarlar, aynı ASALA'yı attıkları gibi. Şimdi bakmayın PKK, YPG dediklerine, PKK´yı da, YPG'yi de, PYD'yi de bir çöplüğe atacaklar DEAŞ'ı kuran kim, silahları veren kim? DEAŞ üzerinde Orta Doğu´nun demografisini değiştiren kim, onları da çöp tenekesine atacaklar. FETÖ'yü siz de göreceksin, isminin dahi unutulduğu günler gelecek. Çünkü FETÖ'yü, bu maşayı kullananlar, o mendili kullanıp kenara atacaklar. Bundan sonra da üzerimizde bizi meşgul etmeye çalışacaklar. Onun için uyanık olacağız, birliğimizi ve dirliğimizi koruyacağız" diye konuştu.FOTOĞRAFTA

MALATYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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