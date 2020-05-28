Malatya’da 1 mahalle daha karantina altına alındı

'O günler çok özlendi'

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Malatya’da bir mahalle daha yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “ 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 12:00'den itibaren Yazıhan İlçemiz Kömüşhan Mahallesinin acil sağlık ihtiyaçları hariç 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

Gıda, ilaç temini gibi zaruri ihtiyaçların ise Yazıhan İlçesi Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanacağı kaydedildi.

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