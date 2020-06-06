Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi bu ay hizmete giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi bu ay hizmete giriyor

DHA

Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi bu ay hizmete giriyor

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA İnönü Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesinin yapımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından online olarak açılışı yapılması beklenilen hastane, bu ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak.<br>Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde, üniversite kampüsünde yapımına 2017 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi tamamlandı. 30 bin metrekare alanda yapılan 217 yatak kapasiteli hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın online olarak yapması bekleniyor. Modern kanser tedavilerinin uygulanacağı hastane, bu ay içerisinde geçici hasta kabulüne başlıyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yakında hizmete açılacak hastanenin Türkiye´nin gururu olacağını söyledi.<br>'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'<br>İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yakında hizmete açılacak hastane hakkında bilgiler vererek, "Malatya'mız için çok büyük projede artık sona geldik tamamlandı proje. 2017 yılında başladığımız 217 yataklı Onkoloji hastanemizin inşaatı tümüyle bitti, tamamlandı. Artık açılışa hazır hale geldik. Şimdi tefrişini yapıyoruz, hasta almaya 12 hafta içerisinde başlayacağız. Tefrişinde de hastanemizin donanımını ihaleye çıkmak üzereyiz, çıktık bir kısmında kalan kısmını da tamamlıyoruz ve bu çok önemli ülkemiz için. 31 bin 590 metrekare kapasiteli kapalı alanı olan bu hastanemiz, Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesi diyebiliriz. Açılış törenini de teşrif ederlerse Cumhurbaşkanımız canlı olarak bağlanacak" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-06 08:11:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkinci kez depremin sarstığı Pütürge’de halk tedirgin Sivrice depreminde ağır hasar gören Pütürge’de birçok ev ve işyerinde hasar oluştu Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde yaşanan panik görülüyor Pütürgeliler, deprem anını anlattılar
YEREL HABERLER İkinci kez depremin sarstığı Pütürge’de halk ...
Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu
Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı Pütürge’yi yine deprem vurdu
YEREL HABERLER Pütürge'de 5 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol ...
Malatya'daki depremde 20 ev ağır hasar gördü
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Malatya'da 5 bin 884 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 5 bin 884 kök Hint keneviri ele geçirildi
Pütürge’de bir saatte 11 artçı sarsıntı meydana geldi
YEREL HABERLER Pütürge’de bir saatte 11 artçı sarsıntı meydana geldi
Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması
YEREL HABERLER Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması
Pütürge depremi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Pütürge depremi güvenlik kamerasında
Pütürge depreminde Malatya’da halk sokağa çıktı 5 büyüklüğündeki depremden sonra artçılar sürdü
YEREL HABERLER Pütürge depreminde Malatya’da halk sokağa çıktı 5 ...
Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem
Korona virüsün uluslararası eğitim sistemine etkisi konuşuldu
YEREL HABERLER Korona virüsün uluslararası eğitim sistemine etkisi ...
Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı
YEREL HABERLER Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı
Kale’de deprem bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kale’de deprem bilgilendirme toplantısı yapıldı
Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta tarımsal üretim ve Ar-Ge sahası kuruldu
Kadın Kaymakam, sporcularla birlikte pedal çevirdi
YEREL HABERLER Kadın Kaymakam, sporcularla birlikte pedal çevirdi
Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ...
Eski Malatya’daki 495 deprem konutunun startı verildi
YEREL HABERLER Eski Malatya’daki 495 deprem konutunun startı verildi
Malatya şivesiyle çevre günü mesajı
YEREL HABERLER Malatya şivesiyle çevre günü mesajı
Çınar'dan çevre vurgusu
YEREL HABERLER Çınar'dan çevre vurgusu
Uyuşturucu ve silahlardan 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silahlardan 2 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X