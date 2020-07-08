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Malatya'da, kayısı ve kiraz hasadı sürüyor

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DÜNYA kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da, kayısının yanı sıra lezzetiyle nam salan dalbastı kirazının da hasat mesaisi devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen kayısıda, bu yıl 381 bin 737 ton rekolte bekleniyor. Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, Malatya'da hasat dönemi sürüyor. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı bu yıl 381 bin 737 ton ise rekolte bekleniyor. Yaklaşık 50 bin...

Malatya'da, kayısı ve kiraz hasadı sürüyor

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DÜNYA kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da, kayısının yanı sıra lezzetiyle nam salan dalbastı kirazının da hasat mesaisi devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen kayısıda, bu yıl 381 bin 737 ton rekolte bekleniyor.<br>Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, Malatya'da hasat dönemi sürüyor. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı bu yıl 381 bin 737 ton ise rekolte bekleniyor.<br>Yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı pazarda 15 liradan alıcı bulurken, üreticiler bu yılın kaliteli ürün ile fiyatından memnun kaldıklarını ifade ettiler. Ayrıca kentte en çok Yeşilyurt'ta üretilen ve özellikle Rusya'ya da ihraç edilen 'dalbastı kirazı'nın 3'te 1'lik kısmı, iç piyasada satışa sunulmaya devam ediyor. Kentte, 122 bin ağacı bulunan kirazların 3 bin 500 tonunun ihraç edilmesi planlanıyor. Geçen yıl kilosu 67 liradan alıcı bulan kirazlar, bu sene 4 ile 7 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. <br>MACİT: BU KAYISININ DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ YOK<br>İl Tarım Müdürü Tahir Macit, kayısının Malatya, ülke ve dünya için özellikle kuru kayısı için çok önemli olduğunu belirterek, "Malatya'nın anavatanı gibi olan Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı kayısı çeşidimiz dünyada kurutmalık olarak eşi ve benzeri yok. Dolayısıyla bizim önceliğimiz kayısımızın daha iyi şartlarda yetişmesi, daha kaliteli ürün elde edebilmemiz. Dünyadaki bütün tüketiciler, ithalat edenler ve ihracatçılar bizim rekoltelerimizi bekliyor. Ona göre planlama yapıp ihracat yapıyorlar. Bu sene yağışlardan kaynaklı 'monilya' hastalığı ve özellikle çiçeklenme döneminde döllenme probleminden kaynaklı bir miktar bazı ağaçlarımız zarar gördü. Bu sene de 381 bin ton yaş rekoltemiz var. Malatya'da bütün kayısılar zarar görmese, ağaçların tamamı meyve tutsa yaklaşık 9 milyon kayısı ağacımız var, 9 milyon kayısı ağacımızın rekoltesini düşündüğümüz zaman her yıl Malatya'nın bir bölümünü mutlaka ya dondan, ya da yağıştan zarar görüyor. Bu da yüzde 60 zarar demektir" dedi.<br>'GEÇEN SENEYE GÖRE BU SENE DAHA KALİTELİ KİRAZIMIZ VAR'<br>Macit, kentte kayısı kadar kiraz üretiminin de yaygın olduğunu belirterek, "Her ne kadar Malatya, dünyada kayısının 'başkenti olarak' bilinse de meyveciliğin yaygın olarak yapıldığı illerimizden biri. Malatya'da meyvecilik kültürü çok geçmiş tarihlere dayanıyor. Bunlardan bir tanesi de kiraz. Dalbastı kirası Yeşilyurt ilçemizde has, coğrafi işaret almış, kendine has aroması ve lezzeti olan bir kiraz çeşidimiz. Malatya'da, kayısıdan sonra birçok ürünümüz ihracata gitmekle beraber kirazımız da ihracata gidiyor. Bu sene yine hasat dönemi başladı. Bu sene havanın yağışlı olması suyun da bol olması nedeniyle kiraz ağaçlarımızın sağlıklı ve güzel meyveleri var. Meyve kalitesi de çok iyi. Yağış bol olduğu için su ihtiyacını karşılıyor. Ondan dolayı geçen seneye göre bu sene daha kaliteli kirazımız var. Yeşilyurt ilçemizde ortalama bin ton, Malatya genelinde ise 3 bin 500 ton kirazımız var. Bunun bir kısmı ihracata gidiyor" ifadesinde bulundu.<br>ÖZCAN: ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK, TÜKETİCİ KALİTELİ ÜRÜN TÜKETTECEK<br>Malatya Kayısı Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl meyvedeki kalitenin çok güzel olduğunu belirterek, şunları dedi:<br>"Özellikle iklim şartlarının kayısının arzu ettiği şekilde devam etmesi, üreticilerimizin bahçelerine göstermiş oldukları özen ve iştihamdan dolayı ilaçları da vaktinde ve zamanında kullanılmış olması nedeniyle 2020 yılının kayısı yılı olduğunu ifade ediyorum. Bu yıl üründeki kalite çok sevindirici. Bu kaliteyle inşallah üreticinin hem yüzü gülecek, hem de tüketici çok kaliteli bir ürün tüketmiş olacak. Dolayısıyla başta cefakâr ve vefakâr üreticilerimizi, çiftçilerimizi tebrik ediyoruz, hem ürün fiyatlarının da geçen yıla nazaran baktığımızda geçen yılın fiyatlarının üstünde olması da çok sevindirici. Üreticinin de maksimum düzeyde mutlu olduğu fiyatlarda da eğer ürünü değerlendirme fırsatını oluşturursak bu bizim için çok daha iyi olacak. Bugün burada gördüğünüz toplanan ürünler, organize sanayi bölgesindeki fabrikalara intikal edecek. Bunlar tamamen ihracat ürünleri. Büyük ihtimalle bugün Almanya'da marketlerde de tüketicinin damak tadına sunulacak."<br>Kayısı, kiraz üreticileri ve ihracatçıları, kayısının ve kirazın bu yıl kaliteli olduğundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-07-08 08:32:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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