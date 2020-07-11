Kazada yaralanan sürücünün tedavisi sürüyor

Malatya’da 4 Temmuz günü yaşanan kamyon kazasında ağır yaralanan sürücü Murat Suna (45)’nın tedavisi devam ediyor.
4 Temmuz günü Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ yolunda yaşanan kazada Murat Suna (45) idaresindeki 44 DR 527 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freninin patlaması sonucu yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı.
Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücü Murat Suna’nın kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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