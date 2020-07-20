Eski vagon fabrikası, afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski vagon fabrikası, afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülüyor

DHA

Eski vagon fabrikası, afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülüyor


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA´da, atıl durumdaki eski vagon fabrikasının yerine Türk Kızılayı tarafından Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası kurulacak. 100 milyon liralık yatırımla kurulacak ve bin 500 kişinin istihdam edileceği fabrikada barınma sistemleri üretilecek. Yıl sonunda bitirilmesi amaçlanan fabrikada kendi ihtiyaçlarını karşılayacak olan Kızılay, ihtiyaç fazlasını ise ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sunacak.
Malatya'da yıllardır atıl halde bulunan fabrika ve arazisi, Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülmek üzere geçen yıl Türk Kızılayı´na devredildi. 3 ay önce Kızılay tarafından fabrikanın temeli atıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan ve bin 500 kişinin istihdamı hedeflenen fabrika ile Kızılay, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak. Kızılay, bunun yanı sıra ihtiyaç fazlası üretimini de ihraç yoluyla satarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.
'TÜRKİYE EKONOMİSİNE KAZANDIRILMIŞ OLACAK'
Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, atıl durumdaki fabrika ve arazinin 2019 yılında Kızılay´a verildiğini ifade etti. Yalçın, alanda başlayan çalışmaların yıl sonunda bitirilmesinin ve 2021 yılının başında faaliyete geçirilmesinin hedeflediğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Türk Kızılayı olarak bu alanı Türkiye ekonomisine kazandırmak adına hızlı bir şekilde faaliyete geçtik. Alanda temeller atılarak inşaat çalışmaları başladı. Buradaki amacımız 2020 yılı sonunda inşaatı tamamen bitirmek, 2021'in ocak ayında da faaliyetimize başlayarak açılışı yapıp, sistematik olarak ürünlerimizi üretip, ekonomiye bunları kazandırabilmek olacak. Burada 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan inşa ediyoruz. Burada afet ve insani barınma sistemleri adı altında yarı çelik, beton, tekstil ürünleri de kullanarak çok farklı yapılar üreteceğiz. Konteynerler, küçük okullar, anaokulları, mescit gibi farklı alanlarda kuracağımız yarı çelik ürünlerimiz olacak. Hatta burada; ahırları, ağılları, kümesleri ile birlikte köy evleri kuracağımız yapılar inşa edeceğiz. Bunun dışında insanların barınabileceği konut sistemleri de üretip inşallah bunu hem Türk ekonomisine kazandıracağız hem de buradan dünyaya ihraç ederek Türkiye'ye de bu anlamda ekonomik girdi sağlayacağız."
Fabrikada bin 500 kişinin istihdamını da sağlamayı hedeflediklerini anlatan Yalçın, "Ekim-Kasım ayı gibi inşaatı tamamen bitirmeye yönelik planlamamız devam ediyor. Zaten makinelerin de siparişlerini verdik, büyük bir ihtimal de onlar da ağustos ayı gibi teslim edilecek hale gelecekler. 2021 yılında bu alan Türk Kızılayı tarafından hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine kazandırılmış olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-07-20 08:28:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özsan Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelindi
YEREL HABERLER Özsan Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelindi
Sadıkoğlu, “Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, “Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor”
Çilek üretimine kadın eli
YEREL HABERLER Çilek üretimine kadın eli
Yeşilyurt Belediyesi ‘daha temiz bir Yeşilyurt’ için çalışmalarını yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi ‘daha temiz bir Yeşilyurt’ için ...
Güder’den müdür Kutlu’ya ziyaret
YEREL HABERLER Güder’den müdür Kutlu’ya ziyaret
Eski makamına bu kez ziyaretçi olarak geldi
YEREL HABERLER Eski makamına bu kez ziyaretçi olarak geldi
Malatya civarında kavurucu sıcak uyarısı
YEREL HABERLER Malatya civarında kavurucu sıcak uyarısı
Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Malatya'da türbeye ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da türbeye ziyareti yapanların üzerine ...
Malatya'da çatı yangını
YEREL HABERLER Malatya'da çatı yangını
Malatya Büyükşehir Çemlik Caddesini asfaltlıyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Çemlik Caddesini asfaltlıyor
Açık havada sinema keyfi
YEREL HABERLER Açık havada sinema keyfi
Gençlerden Güder’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Gençlerden Güder’e teşekkür ziyareti
Alex sağlığına kavuştu yaşam alanına bırakıldı
YEREL HABERLER Alex sağlığına kavuştu yaşam alanına bırakıldı
Düğünlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat
YEREL HABERLER Düğünlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat
Battalgazi Belediyesi, asfalt tesisi kurdu
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi, asfalt tesisi kurdu
Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza
YEREL HABERLER Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza
Mersedes Kadir’in kitabı ilgi gördü
YEREL HABERLER Mersedes Kadir’in kitabı ilgi gördü
Kredi faizlerinin düşmesi konut satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Kredi faizlerinin düşmesi konut satışlarını arttırdı
Pütürge’de Arıcılık gelişiyor
YEREL HABERLER Pütürge’de Arıcılık gelişiyor
Büyük Şire Pazarı için sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Büyük Şire Pazarı için sosyal mesafe uyarısı
Kurbanlık piyasasında canlılık yok
YEREL HABERLER Kurbanlık piyasasında canlılık yok
Malatya’da pide ekmeğine zam
YEREL HABERLER Malatya’da pide ekmeğine zam
Vedat'ın böbreği, 17 yıl nakil bekleyen hastayı hayata bağladı
YEREL HABERLER Vedat'ın böbreği, 17 yıl nakil bekleyen hastayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X