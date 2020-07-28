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Yeşilyurt’ta bayram tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizin destekleriyle sosyal izolasyon, hijyen ve maske kurallarına üst seviyede riayet edilerek bayramı bayram tadında yaşayacağız" diye konuştu.

Yeşilyurt’ta bayram tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hemşerilerimizin destekleriyle sosyal izolasyon, hijyen ve maske kurallarına üst seviyede riayet edilerek bayramı bayram tadında yaşayacağız” diye konuştu.
Kurban Bayramı’nın Yeşilyurt’ta huzurlu, mutlu ve güzel bir şekilde idrak edilmesi için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal izolasyon ve hijyen noktasında ilave tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

“Üst seviyede önlemler alınacak”
Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararların Yeşilyurt’ta tam manasıyla uygulanması için ekiplere gerekli talimatları verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Korona virüs salgını dolayısıyla çok hassas ve özel bir zaman diliminden geçmekteyiz. Paylaşmanın ve dayanışmanın üst seviyeye çıktığı mübarek Kurban Bayramına az bir zaman kala ilçe genelindeki tedbirlerimizi hem artıracağız hem de ilave tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağız. Halkımızın temiz, sağlıklı ve güzel ortamlarda hem kurban ibadetini yerine getirmesi hem de ziyaretlerini gerçekleştirmesi adına ekiplerimiz 7/24 görev başında olacaktır. Kurban satış noktaları başta olmak üzere kurban kesim yerlerinde sosyal izolasyon, hijyen ve maske kurallarının yerine getirilmesi adına gereken hassasiyeti göstereceğiz. Bayram için uygulanacak tedbirleri belirleyip, ekiplerimize tebliğ ettik. Temizlik, Zabıta, Çevre, Veterinerlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince görev başında olacaktır. İlçemizde 34 adet kurban kesim, 1 adette kurban satışı yeri hemşerilerimizin hizmetinde olacaktır. Kurban kesim ve satış yerlerimize cocid19 uyarı yazılarını yerleştireceğiz. Giriş ve çıkış noktalarına el dezenfektanları yerleştireceğimiz kesim ve satış noktalarımızda ateşi 38 derece üzerinde olanların içeriye girmelerine kesinlikle izin verilmeyecektir. İçeriye girenlerin maske ve fiziki kurallarına uymaları noktasında uyarılar yapılacak olup, kurallara uymayanlar alan dışına çıkartılacaktır. Veteriner Hekim, Belediye Zabıtası ve Din Görevlilerinden oluşan Kurban Denetim Biriminde görevli personellerin görev yapacakları kurban kesim yerlerinde sağlık kurallarına, hijyenik şartlarına ve dini kurallara azami ölçüde uyulacak ve özenli bir çalışma gerçekleşecektir. Kurbanlıkların sağlık kontrolleri Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılacaktır. Sağlık durumu kesime elverişli olmayan kurbanlıkları satış alanına kesinlikle alınmayacaktır. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kurban satış ve kesim noktalarında ki çöp konteynırlarını dezenfekte aracıyla parfüm içeren yıkama suyu ile temizleyecektir. Kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen yerler dışında, cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacaktır. Kurban bayramında kesim ücretleri küçükbaş hayvanlar için 70 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 400 TL. olarak belirlenmiştir. Kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz kurban poşeti dağıtımına bu yılda devam edeceğiz. Bizlerde sürekli sahada olup çalışmaları yerinde takip ederek her hangi bir aksaklığın oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğiz” dedi.

“Dezenfekte çalışmalarımızı artırdık”
Yeşilyurt’un her noktasında dezenfektan çalışmalarına hız vereceklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ilçe olmamıza sebep olan temizlik faaliyetlerimizi bu yıl daha fazla yoğunluk veriyoruz. Cuma günü başlayacak olan bayram öncesinde cadde ve sokakların temizliğine yoğunlaşan ekiplerimiz, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alınmasında aralıksız mesai yapacaklar. Görevlendirilen personellerimiz, kesim noktalarının temizliği, kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacaktır. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecektir. Vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere vakit namazlarını sakin ve güzel bir atmosferde edâ edebilmeleri için camilerimizi temizleyerek, gül kokusu sıkacağız. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapmaları için mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın bayram için alış verişlerini yaptıkları pastane, lokanta ve market gibi işyerlerinde gerek evrak kontrolleri gerekse de ürünlerin saklanması ve satışı gibi alanlarda denetimleri yoğunlaştırdık. İnşallah hem bizlerin çalışmaları hem de hemşerilerimizin destekleriyle huzurlu ve güzel bir bayram atmosferi yaşayacağız” diye konuştu.

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